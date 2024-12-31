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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحذر الحوثيين مما أسماه "المصير البائس"

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القاهرة - سامية سيد - أصدر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مساء الاثنين، ما أسماه تحذيرًا نهائيًا للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ، لوقف هجماتهم الصاروخية على إسرائيل ، قائلًا "إنهم بخلاف ذلك يخاطرون بنفس المصير البائس مثل حماس وحزب الله".

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن دانون حذر كذلك طهران ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ، من أن إسرائيل لديها القدرة على ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إيران، مُضيفًا أن إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات التي يشنها وكلاء إيرانيون.


وقال دانون ، في الاجتماع ، : "إلى الحوثيين، ربما لم تنتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط على مدار العام الماضي ، حسنًا ، اسمحوا لي أن أذكركم بما حدث لحماس، وحزب الله، وكل أولئك الذين حاولوا تدميرنا ، فليكن هذا التحذير الأخير لكم ، هذا ليس تهديدًا ، إنه وعد ، سوف تشاركون نفس المصير البائس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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