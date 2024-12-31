شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى يحذر من تبعات قرار الاحتلال تحويل أى أرض بالقدس لـ"أملاك الغائبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من تبعات قرار حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية، تحويل ملكية أي أرض في مدينة القدس، يعجز أصحابها عن تقديم إثباتات رسمية لملكيتها، إلى ما يعرف بـ"أملاك الغائبين"، ومنعهم من الحصول على تصاريح بناء.



وأكد فتوح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الاثنين - أن هذا القرار يشكل تعديا صارخا على حقوق الفلسطينيين في مدينة القدس، ويأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وطمس هويتها الفلسطينية.



وأشار إلى أن هذا القرار يمثل جزءا من حرب التطهير العرقي التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على ترك المدينة المقدسة، وهو ضمن خطة حكومة اليمين العنصرية والأحزاب الدينية التي تسعى لطمس هوية المدينة العربية الفلسطينية الإسلامية، والقضاء على أي فرصة لإحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.