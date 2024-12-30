شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه 10 أطنان من الأدوية والمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أنه جرى توجيه 10 أطنان من الأدوية والمساعدات الإغاثية الصحية إلى قطاع غزة، تنفيذًا لقرارٍ من مجلس وزراء الصحة العرب.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين في بيان إنه جرى شحن الجزء الأول من المساعدات من مطار القاهرة إلى مطار عمان يوم السبت الماضي، وسيتم شحن الجزء الثاني من المساعدات عبر نفس الخط مساء اليوم. جامعة الدول العربية وأشار السفير العكلوك إلى ضرورة المضي قُدمًا في تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، لوقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي القاتل المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، وإعمال الآليات القانونية الدولية والوطنية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ووقف العدوان الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.