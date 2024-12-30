شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإرهاب في العراق تعلن مقتل 7 دواعش وتدمير 25 غرفة اجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 25 غرفة اجتماعات و3 كهوف و5 أنفاق.



وذكر الجهاز، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، وبجهد استخباري مستمر، نفذ الجهاز حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة.



وأوضح، أن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب شرعت في سلسلة جبال حمرين، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وبعد توجيه ضربة جوية، في عملية تفتيش وتطهير، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين، وتدمير 20 مضافة و3 كهوف و5 أنفاق.



وأشار إلى أنه في واجب مشترك مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكنت قوات الجهاز من ضبط العديد من المواد المتفجرة في الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، وتم تدمير 5 مضافات في محافظة الأنبار.



وأكد، أن عمليات إلقاء القبض على فلول العصابات الإرهابية، وتطهير وتفتيش المضافات والكهوف مستمرة لجهاز مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلد.