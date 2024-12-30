شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، إثر قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة جباليا البلد.



كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يقع خلف المستشفى الأردني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.