شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقرر تحويل أى أرض بالقدس لأملاك الغائبين حال عدم تمكن أصحابها من إثبات ملكيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتحويل أي أرض في مدينة القدس لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها، إلى ما يُعرف بـ"أملاك الغائبين"، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح البناء.

وأوضحت محافظة القدس وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال بدأ بتطبيق هذا الإجراء في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، تحديدًا في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار قرب أبو ديس.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على توسيع نطاق هذه الإجراءات، لتشمل جميع أنحاء القدس مع تركيز خاص على بلدة سلوان، لاسيما في أحياء البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة.