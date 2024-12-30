شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم المصرف المركزى السورى.. من هى ميساء صابرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، عن تعيين ميساء صابرين فى منصب حاكم مصرف سوريا المركزى.

وصابرين هى أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذى عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021

وميساء صابرين حاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني.

كانت صابرين تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.

كما كانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد.

ويعد تعيينها خطوة تاريخية في مسيرة المرأة السورية في القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الدعوات المستمرة لإدماج المرأة السورية ضمن دوائر السلطة الجديدة، خلال مرحلة إعادة البناء الوطني وبعدها.