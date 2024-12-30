شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية: توجيه 10 أطنان أدوية ومساعدات صحية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أنه تم توجيه 10 أطنان من الأدوية والمساعدات الإغاثية الصحية إلى قطاع غزة، تنفيذاً لقرار من مجلس وزراء الصحة العرب الذي حول تلك المساعدات التي كانت مخصصة لدولة ليبيا إلى قطاع غزة، على إثر جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من 450 يوماً، والتي تستهدف القضاء على كل أشكال الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك التدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والإغاثية في القطاع.

وقال العكلوك في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والجهات المعنية في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة ليبيا التي قبلت مشكورة تحويل هذه المساعدات الإغاثية الصحية منها إلى دولة فلسطين.

وذكر أنه تم التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارة الصحة المصرية، بجهود مُقدرة، للقيام بشراء المساعدات الإغاثية الطبية، وتأمين شحنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة تحت إشراف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأضاف المندوب الدائم لدولة فلسطين بأنه قد تم بالفعل شحن الجزء الأول من المساعدات من مطار القاهرة إلى مطار عمان يوم السبت الماضي، وسيتم شحن الجزء الثاني من المساعدات عبر نفس الخط مساء اليوم الاثنين.

ووجه المندوب الدائم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة ليبيا ومجلس وزراء الصحة العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم المُقدرة في نقل المساعدات الإغاثية الإنسانية المذكورة.

ونوه السفير العكلوك إلى ضرورة المضي قُدماً في تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، لوقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ولكسر الحصار الإسرائيلي القاتل المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، ولإعمال الآليات القانونية الدولية والوطنية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ووقف العدوان الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.