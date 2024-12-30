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أبو الغيط يعرب عن خالص عزائه للولايات المتحدة فى وفاة ‎جيمى كارتر

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ بيشوى رمزى

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 02:52 م

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص عزائه للولايات المتحدة والرئيس جو بايدن في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق ‎جيمي كارتر .

وكتب أبو الغيط عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) اليوم الاثنين: "سنتذكر بكل الاعتزاز الرئيس الأمريكي الراحل ‎جيمي كارتر ومساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والتي تكللت عام 1979 بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية " .

وأضاف "كما نتذكر بكل العرفان دفاعاته الحقيقية والمتواصلة عن حقوق الشعب الفلسطيني المغبونة.. رجل اتسم بالشجاعة والصدق في مواقفه السياسية، وبالذات إزاء قضايا منطقتنا " .

وتابع الأمين العام للجامعة العربية: "أعزي الولايات المتحدة والرئيس بايدن في هذه الشخصية السياسية الأمريكية المرموقة.. رحمة الله عليه".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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