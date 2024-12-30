شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية: تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنى وستنظم تفاصيل جلساته والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مصادر سورية: سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وستنظم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده.

وأضاف نقلا عن مصادر سورية: النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف.