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مصادر سورية: تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنى وستنظم تفاصيل جلساته

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 02:23 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مصادر سورية: سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وستنظم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده.

وأضاف نقلا عن مصادر سورية: النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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