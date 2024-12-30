شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية: تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنى وستنظم تفاصيل جلساته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 30 ديسمبر 2024 02:23 م
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مصادر سورية: سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وستنظم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده.
وأضاف نقلا عن مصادر سورية: النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف.
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