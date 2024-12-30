شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة تتولى المنصب..تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزى السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، عن تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السورى، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية، حسبما افادت وسائل إعلام سورية.

وكانت قد أعلنت القيادة العامة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، عن أول حركة ترقيات في صفوف ضباط الجيش، منذ سقوط حكم بشار الأسد.