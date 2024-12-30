شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة تتولى المنصب..تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزى السورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، عن تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السورى، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية، حسبما افادت وسائل إعلام سورية.
وكانت قد أعلنت القيادة العامة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، عن أول حركة ترقيات في صفوف ضباط الجيش، منذ سقوط حكم بشار الأسد.
وتضمن القرار منح مرهف أبو قصرة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، رتبة لواء.
وشغل أبو قصرة، الذي كان معروفاً باسم "أبو حسن 600"، منصب القائد العام للجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"؛ ليصبح أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
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