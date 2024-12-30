شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتكرس احتلالها لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، وذلك وخبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الخارجية الفلسطينية: مسؤولون إسرائيليون يدعون لتوسيع مساحات المزارع الاستيطانية ضمن خطة استكمال الإجراءات غير القانونية لضم الضفة الغربية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.