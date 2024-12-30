شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأوكرانى من دمشق: نسعى للتعاون مع السلطات الجديدة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من دمشق: نسعى للتعاون مع السلطات الجديدة في سوريا بعدد من المجالات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: علاقاتنا مع سوريا ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، متابعا: "سنرسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا".

من جانبه قال وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية: سنعمل على تكوين شراكة استراتيجية بين دمشق وكييف على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والتقى أحمد الشرع، اليوم وفداً أوكرانياً كبيراً برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيها، وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن، قبل أيام، أن 500 طن من دقيق القمح الأوكراني في طريقها إلى سوريا، كجزء من برنامج إنساني، مشدداً على الوفاء بوعود أوكرانيا تجاه الشعب السوري.