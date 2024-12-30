شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر: الحرب في السودان تؤدي لكارثة إنسانية ضد 12 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الأمم المتحدة إن الحرب الأهلية في السودان، التي بدأت في أبريل 2023، تستمر في إحداث البؤس بين سكان البلاد، مما يؤدى إلى كارثة إنسانية هائلة ودفع أكثر من 12 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

ومن جانبه أكد رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، علي إرادة الأمم المتحدة في بذل كل جهد ممكن لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار والأمن والحكم الديمقراطي والتنمية، جاء ذلك عقب زيارته إلى السودان، حيث التقى بكبار شخصيات الحكومة، بما في ذلك الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية و أعرب المبعوث الأممي عن آماله في إنهاء الصراع، ودور الأمم المتحدة في تحقيق السلام في البلاد.

وأضاف رمطان لعمامرة : لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الصراع الذي طال أمده، ولإنهاء معاناة شعب السودان لافتا الي انه يتعين على جميع الأطراف أن تضع مصالح الشعب السوداني في المقام الأول وأن تدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه الحرب.



وأشار المبعوث الأممي إلي أن وقف إطلاق النار ضروري لوقف إراقة الدماء، ويمهد الطريق لاتفاق تفاوضي وعملية سياسية موثوقة وشاملة بقيادة سودانية تحافظ على وحدة السودان، وإلا فإن تداعيات هذه الحرب ستكون وخيمة على السودان والمنطقة بأسرها.