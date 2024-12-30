شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أيرلندا يدعو لوقف ذبح المدنيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، نحتاج وقفًا لإطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، بحسب القاهرة الإخبارية.

كما أضاف وزير خارجية أيرلندا، نحتاج بشكل عاجل إلى إنهاء العنف فى غزة وذبح المدنيين والأطفال، معبرًا عن قلقه من تقارير بشأن خروج آخر مستشفى رئيسى فى شمال غزة (مستشفى كمال عدوان) من الخدمة جراء هجوم الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالات.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 45.514 شهيدًا و108.189 مصابًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الاسرائيلى ارتكب 3 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، لليوم الـ450 تواليًا، عبر شنِّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.