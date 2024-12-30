شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابط إسرائيلى من لواء غفعاتى بجروح خطيرة خلال معارك أمس فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معارك أمس في شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية. يأتى ذلك وسط قصف مدفعى إسرائيلى مكثف على المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبى قطاع غزة. يذكرأن، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى مقتل 40 جنديا فى العملية الأخيرة بجباليا شمالى قطاع غزة.

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