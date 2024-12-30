شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى: تحقيق النصر على حزب الله يعيد سكان الشمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الليفتنانت كولونيل هرتسى هليفى تقييما للوضع فى جنوب لبنان، وقال " إن هزيمة حزب الله بشكل حقيقى تعنى عودة جميع الإسرائيليين والسياحة إلى شمال اسرائيل".
وأشار بيان صادر عن الجيش الإسرائيلى ، نشرته صحيفة (جيروزاليم بوست) ، الى أن هليفى بدأ حديثه بالقول "إن إسرائيل هزمت حزب الله عسكريا بالفعل ، ونصرنا واضح جدا".
وأضاف " الانتصار الحقيقى وتحقيق النصر طويل الأمد يعنى أن يعيش العديد من السكان هنا فى شمال إسرائيل، مع وجود سياحة واسعة، وإعادة فتح المطاعم والمقاهى التى كانت موجودة هنا".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز