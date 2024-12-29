شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الأحد، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا، جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة دورا وشارع البنوك، وأطلقت الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عشرات من الفلسطينيين، بينهم فتية، بالاختناق.