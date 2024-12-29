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الخطوط الجوية الإفريقية تنفي سقوط إحدى طائراتها

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القاهرة - سامية سيد - نفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، في بيان أذاعه تلفزيون الوسط الليبي، صحة ما تردد من أنباء عن سقوط إحدى طائراتها أثناء صيانة معدات الهبوط الخلفية.


وردت الشركة، في البيان، على ما جرى تداوله عن سقوط إحدى طائراتها القديمة المعطوبة جراء أحداث مطار طرابلس الدولي عام 2014 شارحة بالقول "إن هذه الطائرة خارج الخدمة وغير صالحة للطيران نتيجة الأضرار التي لحقت بها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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