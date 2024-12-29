شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة السورية الجديدة: تشكيل حكومة جديدة بعد المؤتمر الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد "تلفزيون سوريا" الموالي للفصائل المسلحة نقلاً عن الإدارة الجديدة، الأحد، بأنه سيتم تشكيل حكومة سورية جديدة بعد المؤتمر الوطني.

وأضاف التلفزيون أنه سيتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقرر الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، أعلنت القيادة العامة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، عن أول حركة ترقيات في صفوف ضباط الجيش، منذ سقوط حكم بشار الأسد.