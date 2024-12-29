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القيادة السورية ترقى عددا من ضباط الجيش وتمنح وزير الدفاع رتبة لواء.. الأسماء

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الأحد، 29 ديسمبر 2024 07:43 م

أعلنت القيادة العامة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، عن أول حركة ترقيات في صفوف ضباط الجيش، منذ سقوط حكم بشار الأسد.

وتضمن القرار منح مرهف أبو قصرة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، رتبة لواء.

وحمل القرار توقيع "القائد العام أحمد الشرع"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2025.

وشغل أبو قصرة، الذي كان معروفاً باسم "أبو حسن 600"، منصب القائد العام للجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"؛ ليصبح أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ترقية وزير الدفاع أبو قصرة لرتبة لواء
ترقية وزير الدفاع أبو قصرة لرتبة لواء

 

ترقية الضابط في سوريا
ترقية الضابط في سوريا

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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