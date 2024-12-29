شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إنشاء بعثة الاتحاد الأفريقى الجديدة تحقق الأمن والاستقرار بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الأمن الدولي، أن إنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال لفترة أولية مدتها 12 شهرا والتي تأتي بديلاً عن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، ستعمل على دعم قوات الأمن الصومالية وتحقيق الاستقرار وإضعاف حركة الشباب من خلال تعطيل حركتها وتقييد وصولها إلى التمويل غير المشروع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة..اعتمد مجلس الأمن الدولي هذه الآلية الجديدة من خلال القرار 2767 ، الذي نال دعم معظم أعضائه مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وستعمل هذه البعثة على دعم حكومة الصومال الفيدرالية في تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الأمن الصومالي.

وذكرت الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء بناء على قرار اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإنشاء البعثة، حيث اعتمد في أغسطس الماضي مفهوم عمليات خاص بها مكون من أربع مراحل، والتي من المفترض أن تكون آخرها على مدار العام 2029.

ومن المقرر أن تدعم بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، قوات الأمن الصومالية في توفير الأمن للمراكز السكانية الرئيسية المتفق عليها، بما فيها العاصمة الفيدرالية وعواصم الولايات الأعضاء في الفيدرالية، والمنشآت الرئيسية والبنى التحتية الحيوية، مثل المطارات والموانئ البحرية.

وبموجب القرار الأممي، ستساعد البعثة قوات الصومالية في توفير الأمن للعمليات السياسية على جميع المستويات، تماشيا مع خطة تحقيق الاستقرار الوطنية وتحسين جاهزيتها لتولي المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد.

وفيما يخص قوات الشرطة الصومالية، فستدعمها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، في ضبط النظام العام وحماية المجتمعات المحلية والحفاظ على الأمن الداخلي ، وستقدم لها المشورة بشأن صياغة السياسات، والدعم التقني في مجال تكوين قوات الشرطة ووضع استراتيجيات خاصة، "بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وحماية الأطفال".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مهام البعثة الجديدة ستنطوي أيضا على دعم تيسير وصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق مع الجهات الفاعلة الإنسانية وحكومة الصومال الفيدرالية، ورصد الحفاظ على معايير السلوك والانضباط والادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها إجراءات التخفيف والتحقيق والعلاج، لضمان المساءلة.

يُشار إلى أن مجلس الأمن شدد في قراره على أهمية تعاون بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال مع الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في جميع المراحل الأربع المنصوص عليها في مفهوم العمليات الخاص بالبعثة، بما في ذلك في سياق العمليات المشتركة أو المنسقة مع الجيش الوطني الصومالي وقوة الشرطة الوطنية الصومالية.