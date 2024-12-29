شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: موسكو لم تتلق أى طلبات من سوريا لمراجعة وضع قواعدها العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، إن موسكو ليست على علم بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية، أن سوريا "دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

وتابع: "كل واحدة من هذه (المعاهدات) تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين".

وأقر لافروف بأنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا".

وتابع: "لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضاً بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".