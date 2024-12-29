شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين اللبنانيين لليوم السابع: نحن بصدد تحريك دعوى أمام المحاكم الدولية ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب الصحفيين اللبنانيين، جوزيف القصيفى، لـ"الخليج 365"، أن عدد الشهداء من الصحفيين في لبنان خلال الحرب بلغ 12 شهيداً، وعدد الجرحى يتراوح بين 22 ـ 23 جريحاً، بينهم حالتا إعاقة دائمة ومؤقتة، و11 مصابا كانت حالتهم حرجة .

وأضاف القصيفى ـ في حديث لـ"الخليج 365" ـ عقب استهداف الشهيدة فرح عمر وزميلها الشهيد ربيع معمارى العام الماضى، أطلقنا صرخة تنديد واسعة بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، وتقدمنا بشكوى عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، بشأن استهداف ناقلى الحقيقة بالقلم والعدسة؛ ما يؤكد وحشية العدوان وإجرامه، فإسرائيل تستهدف من يوثقون جرائمها بالقلم والعدسة.



ويواصل القصيفى حديثه، قائلاً: بعد الاستهداف الإجرامى للمراسلين والصحفيين في بلدة حاصبيا أكتوبر الماضى، أعددنا تقريرا شاملا عن جرائم العدوان بحق الصحفيين، من قتل وإصابة إلى التسبب في إعاقات وأيضا التضييق والملاحقة، وتم رفعه من خلال سفير لبنان بمنظمة اليونسكو، وفى آخر اجتماع عقدته المنظمة في باريس خصصت فقرة كاملة لأول مرة تندد بالاعتداءات الغاشمة على الصحفيين .



وبدأنا الإعداد لملف كامل يوثق جرائم العدوان بحق الصحفيين بالأدلة ليس في لبنان فقط بل وغزة أيضا، للتقدم به أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ؛ لاتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات التي تضرب بعرض الحائط المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر استهداف الصحفيين ومن بينها اتفاقية جنيف الرابعة، وأنه جارى العمل على إعداد هذا الملف بالتعاون مع كل من الاتحاد الدولى للصحفيين ، والاتحاد العام للصحفيين العرب بالتعاون مع مكتب محاماة دولى. يضيف القصيفى .