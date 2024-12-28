شكرا لقرائتكم خبر عن رام الله: إصابات واعتقالات في هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على سلواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان، واعتقل آخر، في هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة سلواد شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/، عن رئيس بلدية سلواد رائد نمر حامد، أن عددا من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا البلدة، من جهة بؤرة استعمارية مقامة منذ 20 يوما في منطقة "البرج" غربا، وهاجموا المواطنين في الأراضي الزراعية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

وأضاف، أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح ورضوض، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسلام راجي حامد، أثناء عمله في الزراعة بتلك الأراضي.