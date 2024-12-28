شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ليبي من حكومة الوحدة يلتقي أحمد الشرع في دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد ليبي موفدا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى سوريا، حيث كان في استقباله القائد العام للإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع.

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وضم الوفد الليبي الذي رافق اللافي وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة.

ونقل اللافي خلال اللقاء تحيات رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكدا دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الداعم لحقوقه وحريته.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، المخاطر التي تشهدها المنقطة، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد الطرفان على أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.

