شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم/ السبت/ أن طواقم الإنقاذ انتشلت 9 شهداء وعددا من الجرحى جراء قصف من الاحتلال استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأشارت الوكالة إلى أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلوا عددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45 ألفا و436 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108 آلاف و38 آخرين.