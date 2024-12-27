شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل قيادي بارز من "الخوارج الارهابية "بإقليم شبيلي السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم/الجمعة/ مقتل قيادي بارز من مليشيات "الخوارج" الإرهابية في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش والشركاء الدوليين في بلدة كونيوبار بإقليم شبيلى السفلى.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن القيادي الذي قتل في العملية العسكرية المخططة، يدعى " محمد ميري جامع "، الذي كان يتولى إدارة عمليات "مليشيات الخوارج " في الأقاليم وأدّت إلى مقتله.



وتأتي هذه العملية بعد أن تلقت القوات الأمنية معلومات تفيد تجمع مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأن القيادي الذي قتل في الهجوم منذ سنوات، حيث كان يُعَدّ مؤسس “جبهة عانولي”، التي انضمت قسرًا إلى “مليشيات الخوارج” في عام 2009.



وتعمل القوات الأمنية الصومالية في كل حين لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد بفضل التعاون الكامل مع المواطنين.