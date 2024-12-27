شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال أقسام المستشفى ومحيطها.
حصار وإخلاء المستشفى
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المستشفى، بعد ساعات من حصار مشدد على بواباته، وتفجير روبوتات مفخخة في محيطه، مجبرة الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين على المغادرة بعد تفتيشهم، مشيرة إلى إخلاء عشرات المرضى والجرحى من داخل أقسام المستشفى وهم بحاجة ماسة للعلاج.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام