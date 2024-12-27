شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

حصار وإخلاء المستشفى

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال أقسام المستشفى ومحيطها.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المستشفى، بعد ساعات من حصار مشدد على بواباته، وتفجير روبوتات مفخخة في محيطه، مجبرة الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين على المغادرة بعد تفتيشهم، مشيرة إلى إخلاء عشرات المرضى والجرحى من داخل أقسام المستشفى وهم بحاجة ماسة للعلاج.