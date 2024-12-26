شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برئاسة رئيس المخابرات العراقية يجرى مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وكالة الانباء العراقية بأن وفدا عراقيا برئاسة رئيس المخابرات أجرى مباحثات أمنية مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكشفت وكالة الأنباء العراقية، أن الوفد العراقي ناقش مع الإدارة السورية الجديدة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط داعش وحماية السجون.