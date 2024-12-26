شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع قصف صنعاء.. زعيم الحوثيين: إسرائيل فشلت في مواجهتنا والان مع تفاصيل الخبر

قال قائد جماعة أنصار الله الحوثي، في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن "الاحتلال الإسرائيلي، غير قادر على مواجهة الحوثيين في اليمن وفشلت قواته في مواجهتهم".



وأكد الحوثي في كلمة له اليوم الخميس، أن القوات الحوثية لن توقف عمليتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، قائلا: "مهما كانت الضغوط والإغراءات فلن يتوقف اليمن عن عملياته".



وأضاف: تزامن مع اعتداءات العدو الإسرائيلي حملات دعائية بهدف الضغط لوقف العمليات من الجبهة اليمنية، والأداء اليمني المتميز في الإنتاج والتكتيك والإطلاق أصبح مدرسة مبهرة حتى للأعداء، وهذا يعكس العمل الإبداعي".

وسمعت دوى انفجارات قوية في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية، دون ذكر جنسية الطائرات.