شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح" تحذر من المخططات التهويدية وتدعو الشعب الفلسطيني للنفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم /الخميس/ من مخططات الاحتلال الإسرائيلي االرامية إلى تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية وتغيير الهوية العربية والفلسطينية لمدينة القدس..معتبرة أن الاقتحام السافر لما يعرف بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك يدلل على أن ادعاء حكومة الاحتلال المتطرفة بالتزامها بتفاهمات الوضع الراهن زائفٌ وواهٍ.



وقالت (فتح) - في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - :"إن اقتحامات المستوطنين المتتالية لباحات الأقصى من وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال يأتي بالتوازي مع حرب الإبادة الشاملة والممنهجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس التي تتعرض للمخططات التهويدية".



ولفتت إلى أن هذه المخططات ينفذها الاحتلال بالهدم المتواصل لمنازل المواطنين المقدسيين بذريعة عدم الحصول على التراخيص وفرض الضرائب على التجار وتشريع القوانين ذات المضامين العنصرية ، إضافة إلى الاعتداء المتواصل على المواطنين المقدسيين وإعاقة ممارستهم لحريتهم الدينية.



ودعت (فتح) جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وباحاته .. مشددة على أن كوادر الحركة ومناضليها في القدس لن يتوانوا عن ممارسة دورهم الوطني والطليعي في الدفاع عن القدس ومقدساتها بوصفها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.