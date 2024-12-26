شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام السورية تحظر نشر الأخبار ذات الطابع الطائفى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الإعلام السورية، إنه "حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري".



وأضافت في بيان اليوم الخميس، أن "نؤكد ضرورةَ التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية."