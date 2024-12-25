شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: استسلام إرهابى وضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، استسلام إرهابي في برج باجي مختار، وضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة خلال الأسبوع الماضي.



وأوضح الجيش - في حصيلة عملياتية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) - أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الجزائري، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر الجاري، عدة عمليات أسفرت عن تسليم الإرهابي المسمى "رقادي سيد أحمد" المدعو "أبو البراء" نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف، و4 قذائف هاون 82 ملم، وكمية من الذخيرة، فضلا عن ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.



وأشار الجيش إلى ضبط 33 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عبر الحدود الغربية، بالإضافة إلى ضبط 3 بنادق رشاشة من نوع "FMPK"، ورشاشين من نوع كلاشنيكوف، ونحو 2.5 مليون قرص مخدر.



وأضاف أنه حراس السواحل أحبط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية، وأنقذ 7 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.