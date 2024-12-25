شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يندد بالوضع الإنساني الخطير جدا في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بالوضع الإنساني الخطير جدا في غزة ويكرر المطالبة بالإفراج عن الرهائن.

وفي سياق آخر، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة أخرين في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة معن شرق محافظة خان يونس.

واستشهد مواطن وزوجته في قصف استهدف شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد شاب في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.