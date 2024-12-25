شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ طولكرم: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإرساء قواعد جديدة في طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتبنى أسلوب الدموية والهمجية في التعامل مع الفلسطينيين، ويسعى لإرساء قواعد جديدة في طولكرم تزامنا مع يجري في قطاع غزة خاصة في الشمال.



وقال محافظ طولكرم - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء "إن الاحتلال يحاول إخضاع محافظة طولكرم للسيناريو ذاته الواقع في غزة، حيث شن عدوانا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدف خلاله مخيمي طولكرم ونور شمس"، موضحا أن الأسلوب الدموي الإسرائيلي يستهدف الكل الوطني الفلسطيني بلا استثناء.



وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه السلطة الوطنية الفلسطينية بفرض الأمن والأمان لدى المواطن الفلسطيني، يحاول الاحتلال الإسرائيلي جر الساحة الفلسطينية نحو الفوضى، وفي حين أن السلطة هدفها واضح، فإنها تدرك أيضا أن الاحتلال يستهدف ضرب كل معززات ومقومات الحياة للمواطن الفلسطيني، ويسعى لنشر الفوضى في الضفة الغربية في الوقت الحالي.