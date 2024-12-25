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استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على منزلين بقطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، منزلين شمال وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد عشرة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزل في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

قصف المستشفيات

في السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمستشفيات شمال القطاع، وتفجير روبوتات متفخخة في محيطها، وسط دعوات فلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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