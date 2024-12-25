شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقدم حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت حكومة اليابان حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 13.5 مليار ين (حوالي 100 مليون دولار أمريكي)، من خلال المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية اليابانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك استجابة للوضع الإنساني الصعب في غزة وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية.



وأوضحت ممثلية اليابان بفلسطين - في بيان لها اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحزمة تتضمن أنواعًا متعددة من المشاريع مثل الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإزالة الأنقاض والعمل على إزالة الألغام، والرعاية الصحية والنظافة، والمأوى، والتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي، والصناعة، وتوفير الغذاء.



وسيصل إجمالي المساعدات اليابانية المقدمة لفلسطين منذ أكتوبر 2023 إلى حوالي 230 مليون دولار أمريكي.