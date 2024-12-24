شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى نجيب ميقاتى، قبل قليل، بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفورى من المناطق الحدودية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى، قد أعلن فى وقت سابق، بأن تكلفة إعادة الإعمار فى بلاده تصل إلى 5 مليارات دولار، مطالبا دول العالم بالضغط على إسرائيل التى تواصل عدوانها على بلادنا.