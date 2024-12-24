شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم.

وأضاف "الحوثيون يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره"

واعتبر أن الأعمال العدائية للحوثيين انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الدوليين