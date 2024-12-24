اخبار الخليج

الحكومة السورية المؤقتة تمنح العاملين فى المؤسسات العامة عطلة لمدة يومين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية المؤقتة تمنح العاملين فى المؤسسات العامة عطلة لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 03:14 م

أصدر مجلس الوزراء السوري المؤقت، قرار بمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 ديسمبر 2024.

وطالب مجلس الوزراء في بيان، جميع الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.

في سياق آخر، اتفق قادة فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية، إنه "في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد ‏دعا وزير الداخلية "محمد عبد الرحمن" عناصر النظام البائد والمواطنين ‏الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements