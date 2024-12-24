شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية المؤقتة تمنح العاملين فى المؤسسات العامة عطلة لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 03:14 م
أصدر مجلس الوزراء السوري المؤقت، قرار بمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 ديسمبر 2024.
وطالب مجلس الوزراء في بيان، جميع الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
في سياق آخر، اتفق قادة فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة.
من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية، إنه "في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد دعا وزير الداخلية "محمد عبد الرحمن" عناصر النظام البائد والمواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة".
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