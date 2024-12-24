شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية المؤقتة تمنح العاملين فى المؤسسات العامة عطلة لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس الوزراء السوري المؤقت، قرار بمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 ديسمبر 2024.

وطالب مجلس الوزراء في بيان، جميع الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.

في سياق آخر، اتفق قادة فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة.