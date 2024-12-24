شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر إسرائيلية ترفع عدد الشهداء فى غزة لـ45338 والمصابين لـ107764 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,338، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,764 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا، وإصابة 51 آخرين.