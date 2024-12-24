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3 مجازر إسرائيلية ترفع عدد الشهداء فى غزة لـ45338 والمصابين لـ107764

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 01:04 م

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,338، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,764 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا، وإصابة 51 آخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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