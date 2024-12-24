شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": إسرائيل تقتل طفلا في قطاع غزة كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طفلا كل ساعة في قطاع غزة.



وذكرت الوكالة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه "لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14 ألفا و500 طفل في غزة؛ بحسب منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف".



وأكدت أونروا، عدم وجود مبررات لقتل الأطفال في قطاع غزة، وأن كل من نجا من الأطفال أصيب "بندوب جسدية ونفسية"، مشيرة إلى أن الأطفال محرومون من التعليم؛ حيث يقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض. حسبما أذاعت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".