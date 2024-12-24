شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 38 أسرة يمنية لأسباب أمنية واقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الإثنين نزوح 38 أسرة من عدة محافظات يمنية، خلال الأسبوع الماضي، لأسباب أمنية واقتصادية.



وقالت المنظمة -حسبما ذكرت قناة الفضائية اليمنية- إنها رصدت نزوح 38 أسرة يمنية مكونة من 228 فرداً خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري.



وأوضحت أن حالات النزوح كانت من الحديدة تعز ومأرب ولحج، واستقرت في مأرب بواقع 30 أسرة، فيما انتقلت 7 أسر إلى الحديدة، واستقرت أسرة واحدة في تعز.



وذكرت المنظمة، أن الأسباب الاقتصادية كانت السبب الرئيسي وراء مغادرة 20 أسرة لمناطقها الأصلية، وبنسبة 53% من إجمالي حالات النزوح، فيما دفعت المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن 18 أسرة للنزوح وبنسبة 47%.