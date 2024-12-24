شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون إسرائيلى يهرعون إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوى بمطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 2 مليون إسرائيلى يهرعون إلى الملاجئ عقب إطلاق الصاروخ الحوثى، بينما أعلنت السلطات الاسرائيلية إصابة أكثر من 20 شخصا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

كما أفادت وسائل الإعلام بإغلاق المجال الجوي بمطار بن جوريون أمام حركة الطيران.

فيما أكد جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار وسط البلاد بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية .

ومن جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.