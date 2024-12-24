شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينسف مبانى بحى الزيتون جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45,317 مواطنا وإصابة 107,713 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.



وفي السياق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أوامر بالإخلاء للفلسطينيين من عدة مناطق في /الشجاعية/.



وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة /الشجاعية/ وعدد من المناطق المحيطة بها شرق غزة.



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قالت، في تقرير لها، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال، أصبحت حديثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة للنجاة بأرواحهم.