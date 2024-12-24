شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع منسوب المياه فى النيل الأبيض يتسبب فى غمر مئات المنازل فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

تسبب ارتفاع منسوب النيل الأبيض، في غمر مئات المنازل في الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض فى السودان، بشكل كامل في المياه، وهو ما أدى لنزوح مئات الأسر.

ومن المرجح أن غلق بوابات خزان جبل أولياء، وتأخر فتحها عن موعدها المعتاد في فصل الشتاء، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه خلف بحيرة السد، وحدوث الفيضان وفقا لموقع درافور 24.

وكشف شاهد عيان من الجزيرة، أن مياه الفيضان غمرت عشرات المنازل فى أحياء مهادي، حمر، بني هلبة، الإنقاذ الغربي، دار حامد، المزاد، الطيارات، حلة نصر، ودار السلام، أركويت، طيبة، قبة وأرض الشفا، مشيرا إلى أن المواطنين لم يتمكنوا من إنقاذ ممتلكاتهم.

وأوضح أن الفيضان، تسبب في تدمير مساحات واسعة من الأراضي والمحاصيل الزراعية، مما قد يؤثر على الأمن الغذائي للمنطقة.

وتسببت الفيضانات وغمر المياه للمنازل، في تدهور الأوضاع البيئية، مما نتج عنه تسجيل إصابات بمرض الكوليرا، إلا أن تدخل وزارة الصحة ساهم في احتواء المرض جزئيًا، محذرًا من أن استمرار تدفق المياه قد يزيد من المخاطر الصحية.

ولفت إلى أن الكارثة الإنسانية التي خلفها الفيضان تتطلب استجابة سريعة من الجهات الرسمية والمنظمات لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة، فضلاً عن مراكز إيواء بديلة للعائلات المتضررة.

واضطر السكان لوضع حواجز ترابية لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية التي لم يغمرها الفيضان، وسط مخاوف من تدهور الوضع البيئي.