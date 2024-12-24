شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت مساء الاثنين على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تسلل طائرة مسيرة (درون) وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية.



وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تسلل طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة للحدود، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر، في بيان اليوم، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.