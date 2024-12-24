شكرا لقرائتكم خبر عن 58 شهيدا و86 جريحا فى 5 مجازر إسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ444 على قطاع غزة، ارتكاب الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أكدت الصحة في غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا الفلسطينيين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 45,317 شهيد و 107,713 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.