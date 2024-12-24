شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية أوروبية حول المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، خلال اتصال هاتفي الاثنين، مع، كايا كالاس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن الاتصال تناول أيضا مجمل العلاقات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.